L'entrenament HIIT (High Intensity Interval Trainning) és, actualment, un dels vessants d’entrenament més coneguts i utilitzats

És un entrenament d’alta intensitat en el qual mitjançant intervals curts i explosius de treball es busca potenciar totes les capacitats del nostre cos.

Avui presentem una modalitat de circuit amb pes corporal. Fes aquest circuit 20 segons per exercici descansant 40 segons per volta durant 12 minuts.



1. ‘RUNNING’ AMB ESCALES DE COORDINACIÓ:

El més ràpid possible i, “esglaó a esglaó”, corre durant un temps estipulat, buscant el teu màxim.



2. FLEXIONS AMB BOSSU:

Col·locant el bossu invertit, fes una flexió de pectoral amb el cos el més recte possible i baixant al màxim. Si en algun moment del circuit estàs cansat/da, no