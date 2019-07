Un bloc de treball amb pilates és la proposta d’aquesta setmana, que podeu realitzar tant a casa com en un gimnàs.

El pilates és una eina essencial per millorar la nostra consciència corporal, a la vegada que ens ajuda a enfortir abdominals, glutis i lumbars. Us proposem un petit circuit amb exercicis bàsics per a aquelles persones que es vulguin introduir en aquesta disciplina.



1. EL PONT: mantenint les espatlles ben recolzades al terra, elevem el maluc fent força també amb els glutis. Esquena ben recta i controlant la respiració.



2. EL GOS: exercici treballat amb bilateralitat. En posició de quadrupèdia estirem el braç i la cama contrària mantenint l’esquena el més recta possible tot controlant la respiració per treballar l’abdominal de forma