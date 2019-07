Circuit TRX full body

L’entrenament amb TRX és una eina completa que aporta molts beneficis: potenciació del CORE, l’obtenció de resistència i potència muscular sense danyar les articulacions i la millora del físic en general.

L’entrenament en suspensió es pot enfocar de vàries formes. Ja sigui com a entrenament de millora de la resistència muscular i aeròbica realitzant treball en circuit o com a entrenament de força / potència, incrementant la dificultat dels exercicis. Aprofitant que a l’estiu tenim ganes de gaudir del carrer, apostem aquesta vegada per un circuit de millora de resistència muscular i aeròbica que té una durada aproximada de vint minuts.



1. ASSEGUDA ESTÀTICA: peus a l’amplada dels malucs, estirem una de les cames i la mantenim en posició estàtica. Al finalitzar el temps de treball, canviem de cama. Fes sèries de 30”