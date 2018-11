Un futur talent de la publicitat

Actualitzada 26/11/2018 a les 07:26

Alexandra Muratet Andorra la Vella

La mare ho va llegir al Diari i vaig decidir enviar el currículum”, explica Carla Moix, estudiant del Grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Així és com aquesta massanenca de 21 anys es va assabentar del programa Future Talents, que l'empresa tabaquera andorrana Tabandor ha posat en marxa per primer cop aquest any i del qual n’ha format part com una de les dues estudiants seleccionades.

Future Talents es tracta d’una oportunitat que ofereix l’empresa perquè els joves puguin desenvolupar un projecte aplicable al negoci i que, al mateix temps, pugui tenir continuïtat a la companyia. “El meu projecte era dins de l’àrea del trade màrqueting, on feia un estudi de la visibilitat de les marques de Tabandor al punt de venda dels botiguers”, explica la jove. Un vessant que també esdevé una oportunitat per als professionals de l’empresa, ja que tenen la possibilitat de conèixer i treballar amb l’anomenada generació mil·lennial.

Dirigit a majors de 21 anys procedents de cicle formatiu o de carrera universitària, el programa ofereix una immersió laboral intensiva, de vuit setmanes de duració durant els mesos d’estiu, dins de diferents àrees de l’empresa multinacional amb l’objectiu d'ajudar els estudiants a orientar millor el futur professional i dotar-los d’eines per a la trajectòria laboral. “Crec que no hi ha gaire empreses que donin oportunitats a estudiants per desenvolupar un projecte sencer, que confiïn en tu i que estigui tan oberts. No té res a veure amb cap programa de becaris perquè aquí fas una aportació real a l'empresa”, descriu Carla Moix.

De fet, la jove opina que aquesta oportunitat és un fet molt positiu per al seu currículum en l’àmbit professional. Un futur no gaire llunyà però del qual Carla Moix n’és molt conscient. “Vivim una etapa complicada, en la qual haurem de treballar molt per trobar feina, però estic convençuda que si t'hi esforces ho acabes aconseguint”, argumenta.

Un talent que des de Tabandor tenen clar que cal potenciar perquè és el futur de la societat i que la jove Carla Moix descriu d’aquesta manera. “Crec que el talent és alguna cosa amb la qual naixem, és allò que et fa especial. Per a mi el talent és saber desenvolupar aquest fet especial i ser capaç de saber treure-li partit”, conclou.