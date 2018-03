Jordi Nadal, aventura i realitat

Un perfil del director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal

Educat i atent, molt amic dels amics, familiar –quan parla de la dona i els fills se li transfigura el rostre en rictus d’adoració– i divertit malgrat una primera impressió de paio seriós. Així descriuen els propers Jordi Nadal (Lleida, 1971), director d’Andorra Telecom, un home que, paradoxes de la vida, va créixer en una llar (a la Margineda) on no hi havia telèfon per convicció paterna. Ho confessa entre rialles, i moments després, i ja recuperat el posat greu, diu que una de les coses que l’omplen de satisfacció és haver participat en la posada en marxa de la