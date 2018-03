Albert Gómez Genies s'enfrenta al test de proust

El ciclista respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La constància.



Què espera dels seus amics?

Que estiguin als moments bons i als no tan bons.



Quin és el seu principal defecte?

Ser massa perfeccionista.



El seu ideal de felicitat?

Tenir una il·lusió per alguna cosa.



Quina seria la seva major desgracia?

Perdre les ganes de viure.



A quin país voldria viure?

A Catalunya.



Quin és el seu color favorit?

El verd.



Quina és la flor que més li agrada?

La rosa.



Quin ocell prefereix?

El lloro.



Un heroi de ficció.

Jack Sparrow.



Una heroïna de ficció.

Harley Quinn.



Qui són els seus herois a la vida real?

El meu pare i Leo Messi.



Quin és el seu nom preferit?

Albert.



Quin hàbit aliè no suporta?

Fumar.



Una figura