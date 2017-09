Dídac Camúñez. Un tot terreny

Se’l trobaran pel carrer i potser la seva cara no els dirà res. Als més informats, que es guanya la vida en el món de la música –cantant i productor– o que és l’actual president de la Societat de Drets d’Autor andor­rana, aquella entitat poc simpàtica que ens fica la mà a la butxaca. Però en canvi la veu de Dídac Camúñez va despertar durant una llarga temporada els oients de radiofórmula: al programa Anda ya, a l’etapa de Toni Aguilar com a locutor. I per als aficionats a la música espanyola serà interessant anotar que ha fet bolos amb