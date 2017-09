Amb els ulls oberts

Un perfil de l'ambaixadora francesa al Principat

Malgrat les ressonàncies hispàniques del cognom, Jocelyne Caballero s’explica com una parisenca de cap a peus, filla de parisencs i d’una ciutat on cada racó, confessa, li recorda una vivència. Tot i que la va abandonar i no hi va tornar fins al 2009. Tornant al cognom, li ve de l’avi patern, un fill d’emigrants espanyols nascut a Algèria a finals del segle XIX i que en arribar a la majoria d’edat va marxar cap a París i va adoptar la nacionalitat francesa.



Caballero va néixer, doncs, el 1959 a Neuilly-sur-Seine, ciutat de l’àrea metropolitana parisenca, en una família més aviat