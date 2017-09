Un cim salvatge

La Font Blanca (2.903 M). La seva silueta piramidal i situació aïllada respecte a altres pics li donen una personalitat única que val la pena descobrir. Rius, tarteres i mil tonalitats de verd ens acompanyen durant l’excursió.

El punt inicial de l’excursió és la Pleta del Castellar, situada a 1.870 metres, on hi ha orris que recorden el passat ramader del país. Farem els primers passos pel camí del Comís Vell, que voreja un muret de pedra seca. Al cap d’uns quants metres, podem optar per seguir el sender o agafar el pendent pel dret. Les dues opcions porten al mateix lloc, la primera és més directa i la segona passa prop de boniques cascades en les quals viuen truites. Entre els pins negres que ens acompanyaran fins a arribar a l’esplanada del Comís Vell, s’hi amaga