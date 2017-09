Rutina per a embarassades

Et proposem una rutina senzilla que t’ajudarà a mantenir-te en forma durant l'embaràs.

Tens por d’agafar molts quilos durant l’embaràs? No facis dieta, agafa una bona rutina d’exercicis i bona alimentació i el teu bebè t’ho agrairà. És molt important que estiguis hidratada i que evitis el risc de caigudes durant els exercicis. Des del Next Fitness Club et proposem una rutina senzilla que t’ajudarà a mantenir-te en forma.



Realitza 10 minuts d’estiraments suaus en acabar.