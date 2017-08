Manualitats per a l'estiu

Us proposem un parell de divertides i senzilles manualitats

BITLLES AMB AMPOLLES



Materials:

6 ampolles d’aigua petites

6 pilotes de ping pong

Pedres o sorra

Cola

Paper de diari

Vernís blanc escolar

Pintura acrílica



Es posen unes quantes pedres dins les ampolles perquè tinguin estabilitat. S’enganxen les pilotes al coll de les ampolles amb la cola. Retallem paper de diari i l’anem enganxant sobre les pilotes i el coll de l’ampolla amb vernís. Un cop s’ha assecat, pintem les bitlles amb acrílics i... a jugar!



SOTAGOT AMB PALS DE GELAT



Materials:

Pals de gelat (14 unitats per peça a fer)

Cola universal

Tisores

Pintura amb acabat de fusta

Cotó o pinzell

Impermeabilitzant per a fusta en esprai (opcional)



Primer cal tenyir els pals de gelat per les dues cares. Els deixem assecar bé. Tallem les puntes arrodonides dels pals i comencem a col·locar-los. Primer se’n posen 4 que seran la base del sotagot. A sobre hi enganxem tres palets de manera perpendicular al centre i als extrems. Agafem tres pals més i en posem un al centre i un a cada extrem. Per últim distribuïm la resta de pals als espais lliures. Un cop està sec, ja el podem utilitzar.