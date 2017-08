La solitud de l'experiència

“Va caminar cap al menjador i es va recolzar sobre el cantell de la taula. Va mirar al voltant la llar que havien construït junts gairebé quaranta anys enrere i només va trobar silenci”

l Josep va sortir capbaix. No va voler que l’acompanyés ningú. Caminava mirant les rajoles de la vorera com si estigués buscant una resposta. Quelcom que li pogués explicar per què la Montserrat se n’havia anat tan ràpid.



Encara que la funerària quedava prop de casa seva, el trajecte se li estava fent llarg. Estava tractant d’encaixar el cop el millor que podia, però no li resultava fàcil.



Quan va arribar al pis, li va costar posar la clau al pany. Va sentir una esgarrifança que li va inundar l’esquena i li va entumir les mans. Ara, darrere d’aquesta porta, el món