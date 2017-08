Abdominals en suspensió

Us proposem una rutina dirigida a enfortir la zona abdominal encara que sempre intervenen altres grups musculars.

Fa un parell de setmanes us van recomanar l’entrenament en suspensió. En aquest cas, des del Next Fitness Club us proposem una rutina dirigida a enfortir la zona abdominal encara que sempre intervenen altres grups musculars. Amb una durada d’aproximadament 15 minuts i nivell intermedi de dificultat. Abans de començar, has d’escalfar.



Realitzar 20 segons de treball per 20 de recuperació entre cada exercici. Realitzar 3 sèries amb pauses de 2 minuts



Estiraments

En acabar qualsevol rutina d’exercicis, és molt important la fase d’estiraments.



Ajust de la corretja:

L: llarg

M: mitjana

MT: meitat de la tíbia