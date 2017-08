Jocs de taula per a l'estiu

MEMORY DE LA PAU.La biblioteca d'Encamp ens recomana un memory únic creat per la pròpia entitat. La pau és la temàtica de l'adaptació d'aquest joc de tota la vida. A cada carta hi ha la foto d'un personatge important relacionat amb el món de la pau i una breu descripció del que ha aportat a la societat en aquest àmbit.Edat: totes les edatsJugadors: indefinitObjectiu: trobar totes les parelles entre les cartes que estan de cap per avall