El millor racó d'Andorra a l'estiu?

Gerard Remolins, Arqueòleg. El roc de les bruixes, a prats. A l'estiu és un bon moment per anar-hi perquè no hi ha neu i s'hi pot accedir, és un lloc fresc i permet gaudir d'una posta de sol excel·lent que ressalta els gravats de la zona. Ho recomano com una experiència per tornar a les arrels i sentir l'essència.