Vistes al Comapedrosa

Avui ens agradaria proposar-vos un itinerari peculiar, amb trams molt coneguts per bona part dels excursionistes del país, però amb la variant de l’ascensió al pic del Port Vell, poc conegut, tot i que molt present per a tots aquells que s’apropen al refugi del Comapedrosa. Com podeu intuir, ens mourem per la parròquia de la Massana, entre grans paisatges i extensions obertes.



El punt de sortida és al coll de la Botella i en concret des de l’escultura Tempesta en una tassa de te, a uns 2.125 metres. Passem tot just pel costat dret de l’estructura i veurem l’inici del