Dos anys i un dia

El primer cop que la Filipa i el Maurici van mirar-se, van fer-ho de reüll, com si no acabessin de gosar. Eren en un lloc estrany, però és que la vida ja ho és, d’estranya.



La Filipa s’estava divorciant de l’Amadeu, un pagès ric d’Encamp, que de cop i volta, als seus cinquanta-cinc anys, va considerar que ja n’hi havia prou d’aguantar una dissenyadora d’interiors vegetariana a la ratlla dels quaranta i que seria molt millor fer-se escalfar el llit per una noia de vint-i-quatre del Kazakhstan que havia conegut per internet. Home d’humor tèrbol i acostumat que tothom li rigués