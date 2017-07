Un viatge amb cotxe, avió o vaixell?

Teresa Cabanes, Associació de Dones Migrants i d'Andorra. Depèn de la distància, però triaria el cotxe. No tinc cap preferència, també depèn d'on vagi. Agafar l'avió no em desagrada, i pots anar a llocs on no aniries amb vehicle privat, però viatjar amb cotxe et dona molta més llibertat, no estàs subjecte a cap horari, pots fer el que vols, canviar de plans, etc.