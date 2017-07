Cruïlla de camins

Arribats a la Portella Blanca ens trobarem amb els peus a Andorra, Catalunya i França a la vegada, i veurem la fita que així ho indica.

Iniciem la ruta al pàrquing de Grau Roig, a 2.100 metres. I comencem a pujar per la pista rodada que ens dirigeix cap al pic de Montmalús. Abans d’arribar a l’esplanada del Circ dels Colells, a uns 2.300 metres, seguirem les marques del GR7 que ve de Pessons i que continua direcció a esquerra.



Entre petites bases i pins ar- ribarem a una zona més pedregosa i dreta. Farem vàries ziga zages i ens trobarem a l’anomenada Serraseca, on podem imaginar que no trobarem aigua fàcilment.



El camí planeja fins a la collada, a 2.670 metres. Allà tenim vàries opcions. Una d’elles