“Deixes de fer coses pel que diran”

Pere López. Té 45 anys. És d’Andorra la Vella. Molt viager, ha estat als cinc continents. Va començar en política per vocació, i segons diu, s’ha trobat amb el que ha vingut després.

El juliol és un dels mesos de més feina per a Pere López, que compagina la política i la feina d’economista. Per què és polític?

Sempre ho portava dins. Ja m’havia intentat afiliar a algun partit als 90, però per circumstàncies de l’època ho vaig endar­rerir. Després vaig fer el pas i ha anat com ha anat.



Què vol dir?

Tot es va anar desencadenant. No havia pensat mai a tenir el protagonisme que he tingut, sobretot abans de les eleccions del 2007 al comú de la massana. Tot ha anat a un ritme que no m’hauria imaginat mai.



És important la imatge?

Potser