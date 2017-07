Clarobscur

“Un dia, enmig d’aquella foscor TAN LLÒBREGA, amagada a la vora d’un camí, sota un bri d’herba, hi va veure un tast de claror que tremolava, un pessic de llum ara sí, ara no”

Fosc, tot era fosc, sempre fosc. La Jana, d’ulls vius i mirar tristoi, vivia en un món fosc. El bar de casa feia pudor d’urinari i de resclosit i hi havia una sonsònia eixordadora de renecs i de crits. En els clients, caliquenyo a la boca i mala bava als llavis, ella hi veia només un esvoranc negrenc entre dents corcades i un hort de regues endolades que paraven la pluja enmig de pells eixorques assecades pel sol i per l’edat. Alguns escopien el cul del roquill a terra i uns altres rosegaven els escuradents lentament, però amb insistència, fins