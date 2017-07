Indrets de contrast

VOLTA A LA SERRA DE LA CREU. Un dels avantatges del nostre país és que tant si es viu a les parròquies altes com a les baixes, hom té la possibilitat de desconnectar del bullici de l’asfalt en un tres i no res.

L’itinerari proposat comença i finalitza al centre esportiu dels Ser­radells, tot fent una incursió per la parròquia de Sant Julià. És un recorregut sorprenent pels canvis de vegetació i quietud de l’entorn conforme un es va endinsant dins el bosc fresc i humit de l’obaga d’Andorra, laberint de camins... té un encant particular. 0 h: sortim dels Serradells per l’escala de pedra del costat del pàrquing. Seguim les marques del GR7 (blanc i vermell) que creua el riu de la Comella i després, el torrent de la Comella, al nivell del centre penitenciari. El principi del recorregut no és pas