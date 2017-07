“La clàssica té un punt d'elitista”

Alexandre Arajol. 36 anys. D’Andorra la Vella. Violinista de l’ONCA i professor de música del comú d’Encamp i de l’Espai de Música Moderna a Sant Julià. També va tocar a la Jonca.

Ara que ha acabat el curs escolar deixa les classes fins al setembre. Però comencen uns mesos de feina, així que encara toca esperar una mica per a les vacances.



Els mesos d’estiu són una època de feina?

Durant l’any tinc dues branques molt clares: la docència i també tocar amb l’orquestra i amb altres produccions. I durant l’estiu la docència no hi és i s’incrementa la feina de tocar. Sobretot al juliol hi ha molts festivals i tenim uns quants concerts.



I quan fa vacances?

A l’agost. Llavors és quan poso el violí a l’armari i faig vacances.



Li agrada viatjar?

Sí. Quan