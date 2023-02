La Massana convoca 8 places de monitors per l'esplai

Actualitzada 08/02/2023 a les 09:52

La Junta de Govern del Comú de la Massana ha convocat un procés per cobrir 8 places de monitors d'Esplai. Es tracta d'un contracte de mitja jornada com a funcionaris.El Comú ha acordat que si el procés selectiu queda desert en la segona convocatòria, es convocarà un tercer procés. Totes les persones interessades per ocupar aquestes places s'han d'adreçar al departament de Tràmits del Comú de la Massana per conèixer les bases de la convocatòria i per la presentació de documents.El termini per la presentació de les sol·licituds acabarà a les 12:00 hores del 24 de febrer.