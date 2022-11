Rècord de participació al Vide Dressing

Actualitzada 13/11/2022 a les 17:01

El mercat de roba i complements de segona mà de la Massana, el Vide Dressing, tanca la novena edició amb un rècord de participació, segons ha comunicat el comú de la parròquia. "Hem assolit el doble objectiu de dinamitzar la Massana i fomentar la reutilització dels productes”, ha celebrat que conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.En aquest sentit, Garrallà ha destacat la gran afluència de visitants que al llarg del cap de setmana han passejat des de la Closeta a les Fontetes, el que ha repercutit directament als establiments de la parròquia. L'esdeveniment ha atret tot tipus de persones, ha assegurat el conseller. “Hem tingut des de famílies amb nens fins a apassionades de la moda que venen a buscar peces úniques”. Ara bé, des del comú s'ha notat un increment de joves, tant muntant parades com venint a comprar. Així mateix, també han augmentat les persones que han vingut a treballar al país i que volien comprar roba d’abric.Per la seva banda, Mercè Miguel, organitzadora de l'esdeveniment, ha destacat la gran quantitat i qualitat de productes que enguany s’han pogut trobar al mercat, de tot els estils, marques i talles. De fet, una de les novetats de l’edició ha estat la creació d’un espai específic per a la roba i material infantils, que ha tingut molt bona acollida.El Vide Dressing s’organitza com a preàmbul de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany estarà centrada en el tèxtil. “El tèxtil és la segona indústria més contaminant del planeta i amb el Vide Dressing el que volem és fomentar la reutilització. Com més estirem la vida útil dels productes menys contaminem el planeta”, ha assegurat Miguel. Durant els pròxims dies es recollirà suggeriments per continuar millorant de cara a pròxima edició, que es farà a la primavera.