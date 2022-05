Actualitzada 15/05/2022 a les 18:07

Els consellers Demòcrates d'Escaldes-Engordany han entrat al Comú una demanda d'informació perquè detalli el nombre de treballadors, fixes i eventuals, i la despesa en assessoraments externs que fa la corporació.Concretament, demanen pel nombre de treballadors fixes i eventuals que la corporació tenia en plan lla els anys 2020, 2021, i així com durant el primer trimestre d'aquest 2022, juntament amb el detall de la despesa en concepte d'assessoraments, per als mateixos períodes. A la vegada, els consellers taronges, Miquel Aleix, Jordi Vilanova i Núria Barquín també han sol·licitat, dins d'aquesta demanda, el detall del nombre de treballadors que han obtingut un Complement de Responsabilitat Addicional (CRA) i dels eventuals que tenen un contracte per projecte també els anys 2020, 2021 i primer trimestre del 2022.El mou d'aquesta petició d'informació és poder tenir al detall la despesa en personal i en assessoraments des de l'inici del mandat, tenint en compte la "preocupació" mostrada pels consellers taronges, reiteradament i de manera pública, sobre els increments que consten als pressupostos del Comú escaldenc. Concretament, ha exposat Vilanova, s'ha passat dels 9,9 milions d'euros pressupostats el 2020, als 11,4 per a aquest 2022, més d'1,5 milions d'augment que "ja queda consolidat any a any".Paral·lelament, i tot i aquests increments, l'actual majoria conUnua apostant pels assessoraments externs, tècnics i jurídics, en detriment de la seva plantilla de treballadors fixes.