Actualitzada 01/03/2023 a les 12:38

La Fura dels Baus tematitzarà la desfilada prèvia a les finals de la Copa del Món d'esquí alpí que es realitzarà el dissabte 11 de març, segons ha presentat avui l'organització. L'esdeveniment, que donarà el tret de sortida a la gran cita, arrencarà a partir de les 19.00 hores des de la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany, i seguirà tot l'eix comercial fins a la plaça de la Rotonda, i tornarà de nou al punt de sortida. Sota el títol El camí a les Finals, i amb l'acompanyament del grup Brincadeira i dels esquí clubs del país, la desfilada repassarà la trajectòria d'esdeveniments de Grandvalira fins arribar a acollir de nou unes finals de la Copa del Món.

Un altra de les cites paral·leles a les activitats esportives serà la cerimònia d'inauguració que es realitzarà el dilluns 13 a les 19.30 hores a la pista Avet de Soldeu. Per accedir-hi farà falta comprar entrades a un preu de cinc euros, on tot els beneficis es destinaran a la base de la FAE. La cerimònia està dissenyada per Toni Lleonart, integrant anterior de Comediants o La Cubana, i hi haurà un màpping audiovisual.

Dintre de les activitats paral·les a les finals, L'Abarset tindrà un paper clau amb jornades d'après-ski totes les tardes amb DJ de renom internacional. El cap de cartell serà Wade, que actuarà el dissabte 18 juntament amb Fer Mesa. Divendres serà el torn de Lunnas DJ's, i diumenge es tancarà l'esdeveniment amb DJ Nano i Soundboree. All larg de la setmana actuaran també artistes com Snowbo, Patricia Mantovani, Simply J, Paskman o Blade.

Durant el cap de setmana a Soldeu hi haurà la World Cup Village (dissabte de 9 a 17 hores, i diumenge de 9 a 15 hores). Hi haurà una part tècnica amb diferents expositors relacionats amb el món de l'esquí, una part teconològica amb activitats d'e-sports, i una altra de menjar amb diferents punts de venda pels participants. En aquest indret, a més, el dissabte a partir de les 14.00 hores hi haurà un concert d'Els 40 Clàssics.

Per últim, l'Abarset acollirà també el sorteig públic de dorsals el divendres 17 a les 19.00 hores, i hi haurà programades també signatures d'autògrafs amb alguns dels esquiadors participants.