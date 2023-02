Suspesa la Copa del Món de Crans Montana amb Cande Moreno

Cande Moreno no ha pogut disputar la Copa del Món de descens de Crans Montana (Suïssa), degut a la boira que hi havia a l’estació helvètica. La cursa estava prevista a les 11.00 hores, i l’organització ha decidit ajornar-la 20 minuts en primera instància, tot i que finalment ha acabat suspenent la competició degut a la boira, especialment a la que hi havia a la part final del traçat. L’esquiadora de la FAE té previst disputar demà una nova Copa del Món, en aquest cas de supergegant, a l’estació suïssa.

D’altra banda, Joan Verdú disputarà aquesta nit la Copa del Món de gegant de Palisades Tahoe, a Estats Units. L’esquiador arrencarà amb el dorsal 24 de 60 competidors amb la primera mànega a partir de les 20.00 hores, mentre que la segona se celebrarà des de les 22.45 hora andorrana.