Poliesportiu al 40% i sense passaport Covid contra el Madrid

Actualitzada 15/09/2021 a les 12:53

El MoraBanc s'estrenarà a l'ACB a casa contra el Reial Madrid el dia 24 de setembre amb el 40 per cent de la capacitat del Poliesportiu, unes 1.500 persones, i sense l'obligatorietat de presentar el passaport Covid o un test negatiu. Les entrades es posaran aquesta tarda (17.00 hores) a la venda pels socis a preus de 16, 10 i 5 euros (10, 6 i 3 amb la tarifa reduïda pels jubilats i nens de 6 a 17 anys) al lloc web del club, i si en sobressin, el 22 de setembre s'obriria el torn pel públic general. A més, el club es troba en converses amb el Govern per ampliar l'aforament amb la voluntat d'arribar al cent per cent.

A l'amistós contra el Limoges la capacitat va ser del 50 per cent però demostrant l'estat de salut de l'assistent amb el passaport Covid o una prova diagnòstica, però el director de comunicació i màrqueting del club, Gabriel Fernàndez, ha explicat que "entre el 50 i el 40 per cent no hi havia gaire diferència, i el 40 ja ens permet tenir una capacitat considerable per renéixer". A més, serà obligatori l'ús de mascareta FFP2, la presa de temperatura a l'entrada al recinte, i estarà prohibit moure's pel Poliesportiu excepte casos justificats.

Aquest protocol, però s'aplicarà només contra el Madrid, ja que el club està parlant amb el Govern per augmentar la capacitat, i si això s'acaba produint, tornarà a ser necessari presentar el passaport o un test. Sobre les converses amb l'Executiu, Fernàndez ha explicat que "treballem perquè entrin tots els socis, i nosaltres hem demanat el cent per cent, però som conscients de la situació que hi ha, i al final el Govern té la responsabilitat i ha de veure si això és possible", a més, ha assenyalat que "les converses estan anant bé i hi ha una sintonia bona. El Govern té la responsabilitat en salut, i ho mesura tot molt bé per no fer passos en fals, però nosaltres estem satisfets i la predisposició és molt bona i ens estan ajudant".