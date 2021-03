Un positiu a la selecció abans del partit contra Albània

Actualitzada 24/03/2021 a les 17:03

Un jugador de la selecció andorrana de futbol ha donat positiu a la prova prèvia al partit que ha de jugar la selecció demà contra Albània a l'Estadi Nacional. El contagiat ha estat aïllat i es perdrà els tres enfrontaments de la fase de classificació per al Mundial del 2022 que es juguen entre demà i dimecres vinent. La resta de l'equip ha donat negatiu i per tant no hauria d'afectar a la disputa del matx contra Albània. Amb tot, aquesta situació ha endarrerit unes hores que el seleccionador nacional, Koldo Álvarez de Eulate, fes pública la convocatòria, que s'ha acabat coneixent a primera hora de la tarda. El combinat nacional farà aquesta tarda a l'Estadi Nacional l'últim entrenament previ al partit.Ja en les finestres de seleccions de l'octubre i el setembre, el tècnic va haver de fer canvis d'última hora a la llista per altres positius, per la qual cosa aquesta és una situació que ja ha hagut d'afrontar prèviament.