Pyrénées Andorra patrocina al pilot de MotoGP Àlex Rins

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:59

Pyrénées Andorra i el pilot de MotoGP, Àlex Rins, han arribat a un acord de patrocini per aquesta temporada. El resident lluirà la imatge de l'empresa del Principat a la part superior del casc, i ho farà a partir d'aquest mateix cap de setmana, en la primera cursa de l'any a Qatar. "És un orgull poder mostrar la imatge d’una empresa andorrana per tot el món", ha destacat Rins, que el curs passat va acabar en la tercera posició de la classificació general malgrat perdre's algunes curses de l'inici per una lesió. Per la seva banda, el director de Marketing del Grup Pyrénées, Àngel Alonso, ha exposat que "el patrocini s'emmarca en la voluntat de Pyrénées Andorra de seguir apostant per l’esport del país i seguir internacionalitzant la marca de la companyia i també la d’Andorra".