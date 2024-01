Netflix es dispara

Actualitzada 25/01/2024 a les 06:49

La fi dels comptes compartits a Netflix ha tingut un impacte directe en els resultats de la companyia. El servei de streaming va informar la matinada d’ahir que els seus beneficis nets van augmentar un 20,3% el 2023, per situar-se en 5.407,9 milions de dòlars (4.983,9 milions d’euros al canvi actual), i va anticipar un creixement de més del 10% dels ingressos aquest 2024.

L’any passat, els ingressos de Netflix van créixer un 6,6%, fins a assolir els 33.723,3 milions de dòlars, mentre que el nombre de subscriptors es va situar en l’últim trimestre de l’any en 260,2 milions, un 12,8% més que en el mateix període del 2022.

El gegant audiovisual preveu que els seus ingressos en el primer trimestre del 2024 se situïn en 9.240 milions de dòlars, un 13,2% d’augment, i que el benefici net sumi 1.976 milions.

Netflix va indicar en una carta als seus accionistes que considera que “hi ha prou capacitat per al creixement a mesura que l’streaming s’amplia”. I va afegir que “si podem continuar millorant Netflix de forma més ràpida que els competidors, tindrem una empresa cada vegada més valuosa, tant per a consumidors com per a creadors i accionistes”.

En el quart trimestre del 2023, va tenir uns beneficis nets de 938 milions de dòlars (un augment del 1.605%) amb uns ingressos de 8.833 milions (un 12,5% d’increment). “Iniciem 2024 amb un bon impuls. Esperem que els ingressos creixin dos dígits per al conjunt de l’any” gràcies a l’augment dels subscriptors i l’increment del preu del servei, va sostenir Netflix.

En aquest sentit, l’empresa estaria preparant una pujada de tarifes. Mitjans com The Hollywood Reporter han informat que la plataforma planeja, a més d’augmentar els preus, eliminar el pla bàsic sense anuncis.