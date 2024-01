Polèmica servida

Actualitzada 23/01/2024 a les 06:12

L’actriu i productora Sofía Vergara ha estat demandada per un dels fills de Griselda Blanco, la narcotraficant colombiana a la qual la intèrpret dona vida a Griselda, la nova sèrie de Netflix que arriba aquest dijous a la plataforma. En forma de biopic, la ficció impulsada pels creadors de Narcos narra la trajectòria vital del personatge en una minisèrie de sis episodis que barreja drama i acció.

A l’espera del seu llançament, s’ha conegut que Michael Corleone Blanco –nom d’un dels fills de Griselda, en homenatge al famós protagonista d’El Padrí– ha decidit prendre accions legals contra Vergara i contra Netflix per utilitzar la imatge de la seva mare sense autorització. Segons el mitjà especialitzat TMZ, el fill de la reina colombiana del narcotràfic hauria donat l’exclusivitat dels drets a una altra productora, per la qual cosa l’ús que ha fet Netflix d’imatges i trames relacionades amb Griselda ha portat la família a anar als tribunals, amb l’objectiu de paralitzar l’estrena de la sèrie.

Michael Corleone s’havia mostrat interessat durant anys a involucrar-se en algun projecte que adaptés la vida de Griselda en algun format literari o de ficció, però considera que Netflix ha fet un ús indegut dels seus relats, declaracions i materials sense els respectius crèdits i, per tant, remuneració.

Aquesta no és la primera vegada que Netflix es veu involucrat en una situació similar. Cal recordar com el gegant audiovisual va veure fa uns mesos com Rosa Peral, condemnada pel conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, demanava d’aturar l’estrena d’El cuerpo en llamas, la sèrie amb Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. La justícia en va desestimar la petició i la producció finalment va veure la llum el mes de setembre passat.