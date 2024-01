Bayona fa història

Actualitzada 22/01/2024 a les 06:09

La societat de la neu, el darrer film de Juan Antonio Bayona, continua arrasant a Netflix. La cinta, que després de la seva estrena limitada en cinemes va arribar a la plataforma el 4 de gener, ja s’ha convertit en una de les pel·lícules de parla no anglesa més vistes de la història del servei de streaming.

D’aquesta manera, des del llançament a Netflix, el film ha aconseguit situar-se en el top 10 de pel·lícules de parla no anglesa més vistes en la història de la plataforma, superant els 51 milions de visualitzacions. En el top global de parla no anglesa, que té en compte els primers tres mesos des de l’estrena, La societat de la neu es troba en el lloc número 10 després de superar la també espanyola Bajo cero. Al davant té l’alemanya Sin novedad en el frente (52 milions de visualitzacions), la sueca Cangrejo negro (53,9 milions) i la italiana Me llamo Venganza (56,4 milions). Totes aquestes podria superar-les en els pròxims dies.

Els primers llocs de la llista els ocupen la noruega Trol (103 milions de visualitzacions) i les espanyoles Nowhere (85,7 milions), El hoyo (82,8 milions) i A través de mi ventana (61,1 milions). Per arribar a aquestes xifres, la pel·lícula de Bayona encara hauria de mantenir la popularitat durant diverses setmanes.

En qualsevol cas, encara té molt de temps al davant, perquè Netflix monitorarà les seves visualitzacions durant gairebé 80 dies més. Si la tendència segueix com fins ara, podria disputar el lloc a tots aquests títols i, potser, convertir-se en la pel·lícula de parla no anglesa més vista en la història de la plataforma en els primers tres mesos.

Sigui com sigui, la irrupció de La societat de la neu en la llista en tan pocs dies ha estat tota una fita. El film, a més, és ferm candidat a disputar diversos Oscars, entre els quals, el de millor pel·lícula internacional, banda sonora i efectes especials. Avui es coneixeran les nominacions.