Aniversari amarg

Actualitzada 21/01/2024 a les 06:51

The Sopranos està d’aniversari. Aquest mes es compleixen 25 anys de l’estrena de la mítica sèrie d’HBO, i el seu creador, David Chase, ha celebrat aquesta efemèride concedint una entrevista a The Times. Tot i que si s’ha de jutjar per les seves paraules, potser celebrar no sigui el terme adequat. Bàsicament, perquè Chase ha aprofitat la conversa amb el mitjà britànic per declarar la “mort” de l’edat d’or de les sèries de televisió del segle XXI. Aquella que, a grans trets, ell mateix va iniciar amb la gran obra de la seva carrera.

Durant l’entrevista, recollida al seu torn per The Hollywood Reporter, el showrunner culpa els directius de les plataformes de streaming, als quals acusa de fer que la televisió sigui cada vegada menys sofisticada. Per això creu que el 25è aniversari d’Els Soprano no ha de ser vist com una celebració, sinó com el “funeral” d’un temps gloriós per a la ficció televisiva. Una època que, al seu parer, ja no tornarà.

El guionista lamenta que les plataformes estiguin incorporant anuncis, com si fossin una cadena tradicional, tot i que les seves principals crítiques es dirigeixen cap a la qualitat dels continguts. “Ens va més la multitasca. Sembla que estem confusos i que el públic no pot mantenir l’atenció, així que no podem fer res que tingui gaire sentit, que ens cridi l’atenció i que requereixi que l’espectador es concentri”.

“Estem tornant on érem”, ha dit Chase en al·lusió a l’època anterior a The Sopranos. “En aquells dies, les cadenes es trobaven en un pou artístic. El procés era repulsiu. En les reunions, aquesta gent sempre demanava que s’eliminés l’única cosa que feia que valgués la pena fer un episodi. Hauria d’haver-ho deixat”, comenta.

A més, afirma que recentment va intentar tirar endavant un projecte sobre una escort d’alt estànding, però els responsables de la cadena li van demanar que canviés el guió perquè era “massa complex”. D’aquí ve que cregui que la televisió està retrocedint fins als anys previs a la seva famosa sèrie, abans que ell canviés la manera de fer ficcions. “Vaig fer que es penedissin de totes les seves dècades d’estupidesa i cobdícia”, presumeix ara Chase, que opina que el que ha vingut després ha estat “un parpelleig de 25 anys” que actualment s’està acabant.

Preguntat per Succession, també d’HBO, com a exemple de sèrie sofisticada, Chase respon que la multipremiada creació de Jesse Armstrong va rebre llum verd ja fa alguns anys (es va estrenar el juny de 2018), per la qual cosa va evitar la deriva actual d’aquest i altres canals. “El que es viu ara és un autèntic funeral. Alguna cosa s’està morint”, conclou.