‘PA D’ARRELS EN DANSA’

Espectacle de música i dansa en què el duet de música folk Aixopluc i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella surten de la seva zona de confort per poder compartir i complementar-se l’un amb l’altre, alhora aferrant-se a la seva tradició, a la seva terra, al seu ésser. Hora: 20 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.



TEATRE I DANSA

‘CREDERE’

Solo multidisciplinari d’una durada de 35 minuts. Direcció i interpretació: Xavi Pérez. Hora: 19 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

FESTES I TRADICIONS

ESCUDELLA

Escudella de Sant Sebastià. Hora: 13 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

CONFERÈNCIES

‘BIBLIOTEQUES I ARXIUS: FONS D’INFORMACIÓ CLIMÀTICA’

El Dr. Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, impartirà una conferència amb el títol “Biblioteques i arxius: fonts d’informació climàtica. L’anomalia actual amb perspectiva històrica”, que abordarà els fenòmens meteorològics i les alteracions del clima que s’estan produint en l’actualitat. Hora: 11.00 h. Biblioteca Comunal. Encamp.

ACTIVITATS

‘MOU-TE: TECNOFANFÀRRIA I VI CALENT’

Hora: 17 h. Espai Columba. Andorra la Vella.

MÚSICA

SAM SANT ANTONI FESTIVAL

18.30 h. 4 Flags. Minjadora del Sinquede.

19.30 h. Joina. Planetari.

21 h. Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Teatre de les Fontetes.

21 h. Rokyo. Minjadora del Sinquede.

23.30 h. Speaker Cabinets. Minjadora del Sinquede. La Massana.

CURSOS I TALLERS

TALLER DE PORTEIG

En aquest taller descobrirem tots els beneficis del portament, tant per a tu com per al nadó. Amb llevadores de Criand. Hora: 11.00 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘ESTAMPES’

Exposició de Pedro Muñoz Barrero. La mostra, de caràcter figuratiu, estarà formada per diverses peces de format mitjà i s’hi exhibiran diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. Sala d’exposicions del comú d’Encamp. Fins al 12 de febrer.

‘INSPIRACIÓ ABORIGEN’

Exposició de pintura de Nathalie Chappert. Pintora autodidacta, la seva pintura és essencialment intuïtiva i femenina i els colors i elegància s’hi combinen. Es guia en els moviments, el color i l’expressió d’emocions. Això resulta en obres que irradien energia i llum, tot en una bonica energia positiva. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 12 de febrer.

‘MAÏS JORBA’

La mostra s’ha organitzat en el marc de l’aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 18 de febrer.

‘ORLAN: EL COS COM A MANIFEST’

L’exposició “ORLAN: El cos com a manifest” s’ha plantejat com una retrospectiva concentrada d’una de les artistes més internacionals de la història de l’art contemporani: ORLAN. Parc Central. Andorra la Vella. Fins a l’11 de febrer.

‘STRUCTURAL COLOR’

Exposició d’Oliver Roura. Galeria Untitled Art Contemporani. Andorra la Vella. Fins al 23 de febrer.

‘GLÒRIA ESTEFANELL’

Et convidem a fer la primera baixada amb les obres de la Glòria Estefanell, exesquiadora olímpica. Descobrirem la seva faceta artística. No t’ho perdis!

Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de febrer.

‘PIERRE MAUREL’

En aquesta exposició podrem veure originals de dues de les seves obres, Michel, recopilant pàgines dels primers volums d’aquest periodista que sovint fa una crítica econòmica i social a partir de les seves vivències; i L’arme à gauche, que és un spin-off de Michel protagonitzada per Mario, un exactivista retirat a la campanya francesa a qui el passat el persegueix. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 27 de febrer.

L’exposició recull una mostra de fotografies que exploren el procés d’enderroc i buidatge de dos edificis emblemàtics: la Plaça de Braus i Sud Ràdio.Escaldes-Engordany. Fins al 31 de gener.