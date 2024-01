Preparant la tornada

Actualitzada 19/01/2024 a les 06:50

Jenna Ortega ha parlat aquests dies sobre el que pot esperar-se de la segona temporada de Wednesday, la reimaginació de La familia Addams que es va convertir en un dels grans èxits de Netflix el 2022. La vaga de guionistes i actors va provocar que els nous lliuraments triguessin a posar-se en marxa, però l’actriu ja ha avançat alguns detalls sobre la producció.

“Hi ha diversos comentaris enginyosos que són realment molt bons”, avança sobre el seu personatge en els nous capítols, en què “tot és més gran” i “amb més acció”. “Crec que cada episodi per separat tindrà un aire de pel·lícula, la qual cosa està molt bé”, ha puntualitzat.

Les declaracions d’Ortega, recollides per diversos mitjans especialitzats, van tenir lloc durant la catifa vermella de l’última edició dels Emmy, on va arribar com nominada a millor actriu principal en comèdia. Tot i que va ser Quinta Brunson qui es va emportar la victòria per Abbott Elementary, Ortega ja havia marcat una fita amb la seva nominació: era la segona actriu més jove a ser candidata en aquesta categoria, després de Patty Duke, i la intèrpret llatina més jove a figurar en aquest mateix apartat. “Va ser molt inesperat”, afirma.

La carrera de l’actriu continua en auge gràcies, precisament, al fantàstic i al terror. A més de Wednesday, també ha estat protagonista dels dos últims lliuraments de la franquícia Scream, si bé ha deixat la saga després del sisè film, coincidint amb l’acomiadament de Melissa Barrera pels seus comentaris crítics amb Israel per la situació a Gaza. Després d’haver col·laborat per primera vegada amb Tim Burton en aquesta sèrie, també ha repetit en la llargament anhelada seqüela de Bettlejuice, en què donarà vida a la filla del personatge de Winona Ryder.