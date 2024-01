La nit més televisiva

Actualitzada 18/01/2024 a les 06:06

La sèrie de Movistar Plus+ La unidad. Kabul i el programa de la mateixa plataforma La resistencia es van alçar la nit de dimarts com els grans vencedors de la XV edició dels Premis Iris, que concedeix l’Acadèmia de les Ciències i de les Arts de la Televisió d’Espanya, en obtenir quatre i dos guardons, respectivament.

La primera, que ha narrat durant tres temporades la tasca que realitza una unitat antiterrorista a la capital de l’Afganistan els dies previs a la presa per part dels talibans, es va emportar quatre dels cinc guardons als quals optava en la categoria de ficció: millor sèrie, millor fotografia, millor guió i millor producció. L’únic que no va aconseguir va ser el de millor actor (Mehdi Regragui), sobre el qual es va imposar Fele Martínez pel seu paper a Machos alfa (Netflix).

En l’altre costat de la moneda, la vida sobre la vedet Bárbara Rey i el domador Ángel Cristo durant els anys 80 va convèncer no tan sols el públic, sinó també els acadèmics, que van triar Belén Cuesta com a millor actriu pel seu paper en la sèrie. La intèrpret, que no va poder anar a recollir el premi perquè acaba de ser mare, va deixar en mans de l’actor i amic Ricardo Gómez el seu missatge d’agraïment.

Per la seva part, el programa La resistencia va aconseguir els guardons a millor guió i millor programa d’entreteniment, imposant-se així a espais com El hormiguero (Antena 3), Traitors (HBO), Soy Georgina (Netflix), La isla de las tentaciones (Telecinco) i MasterChef (TVE).

El Premi Jesús Hermida 2023 ha estat enguany per al periodista recentment jubilat Pedro Piqueras. Visiblement emocionat, el veterà informador va rebre el guardó de mans del seu fill Curro Piqueras.

Atresmedia va emportar-se diversos premis: el de millor presentador d’entreteniment, per a Roberto Leal, al capdavant d’El desafío; el de millor realització per Tu cara me suena, i el de millor producció d’entreteniment per La voz, així com el premi de la premsa especialitzada, que va ser per a la sèrie Amar es para siempre, i el de millor direcció de programes, per El Intermedio.

Finalment, TVE va fer doblet en la secció d’informatius amb els premis a millor programa per Informe semanal. 50 aniversario, i a millor presentador, per a Almudena Ariza (Españoles en conflicto).