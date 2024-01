El guió es repeteix

Actualitzada 17/01/2024 a les 06:10

Succession i The Bear van deixar aquest dilluns poc marge per a la sorpresa i es van consagrar en la 75a edició dels Emmy amb un empat a sis guardons, incloent-hi els de millor sèrie de drama i comèdia respectivament. La cerimònia es va celebrar a Los Angeles, quatre mesos després del previst a causa de les vagues de Hollywood de l’any passat, la qual cosa va provocar que la majoria de guanyadors coincidissin amb el veredicte dels recents Globus d’Or i els premis Critics Choice en els apartats televisius.

Així, la quarta i última temporada de la sèrie sobre la família Roy, que ja havia sortit victoriosa en les edicions de 2020 i 2022, també es va coronar en les categories de millor actor de drama (Kieran Culkin), millor actriu (Sarah Snook), millor actor de repartiment de drama (Matthew Macfadyen), guió i direcció d’aquest gènere.

“Tot i que seria molt bonic tornar a treballar plegats, crec que seria estrany fer una seqüela”, va dir Macfadyen, en recollir el premi, i fent callar així qualsevol rumor respecte que l’elenc d’aquesta sèrie d’HBO Max torni a reunir-se professionalment en un futur pròxim.

Per part seva, The Bear va veure també com el protagonista, Jeremy Allen White, s’erigia com a millor actor en sèrie de comèdia, mentre Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach vencien com a actors secundaris. La ficció va rebre a més els reconeixements a millor direcció i guió de comèdia. “Estic molt agraït per aquesta sèrie. Vull compartir-ho amb tots els que em van donar suport quan ni jo mateix confiava en mi”, va afirmar Allen White, que està arrasant amb el seu paper del xef Carmen Berzatto.

A més, Bronca, el fenomen de Netflix sobre una discussió al volant, estava cridada a seguir el llegat de The White Lotus com a millor minisèrie del curs, i no va decebre, perquè va vèncer en aquest i altres quatre apartats més: millor direcció de minisèrie, guió i millors actors en aquest format per als protagonistes, Steven Yeun i Ali Wong.

Entre els moments més emotius que va deixar el retorn dels Emmy, cal destacar l’ovació per a Matthew Perry durant l’homenatge a les personalitats desaparegudes en l’últim any. A més, el músic britànic Elton John es va convertir en la dinovena personalitat EGOT, com es coneix els artistes que atresoren un Emmy, un Grammy, un Oscar i un premi Tony al llarg de la seva carrera.

La 76a edició dels Emmy se celebrarà al setembre, i es preveu una imatge renovada de la terna de nominats, ja que sèries com Succession ja han acabat i altres títols com The White Lotus no seran a temps de presentar el pròxim lliurament.