Sense sorpreses

Actualitzada 16/01/2024 a les 06:09

La 29a edició dels premis Critics Choice, celebrada la matinada d’ahir, no va oferir sorpreses importants, i va consagrar les sèries Succession i The Bear en els gèneres de drama i comèdia, respectivament. D’aquesta manera, els guardons atorgats per la crítica nord-americana van replicar pràcticament el resultat dels Globus d’Or.

La quarta i última temporada de la ficció sobre la família Roy es va alçar com a millor drama, mentre Sarah Snook va vèncer com a millor actriu d’aquest gènere. Minuts després, el mexicà Gael García Bernal va ser l’encarregat de revelar el premi a millor intèrpret dramàtic, que va recaure en Kieran Culkin, un altre dels protagonistes de Succession.

The Bear es va coronar com a millor comèdia i va presenciar el triomf del seu protagonista Jeremy Allen White com a millor actor en sèrie còmica, així com el de la seva companya Ayo Edebiri en la categoria femenina d’aquest guardó. “Moltes gràcies a tots els meus companys de repartiment. Hem aconseguit això tan sols fent entrepans”, va fer broma White, el xef Carmy Berzatto a The Bear i una de les celebritats del moment, en recollir el premi.

El fenomen Bronca, un dels títols més reproduïts l’any passat a Netflix, va protagonitzar una altra victòria sense fissures com a millor sèrie limitada de l’any, i els seus personatges principals, Alice Wong i Steven Yeun, van sortir llorejats com a millors intèrprets d’aquest format.

En les categories cinematogràfiques, Oppenheimer, de Christopher Nolan, va ser el gran vencedor de la nit amb 8 reconeixements, inclosos el de millor pel·lícula i millor director, passant per sobre de la popular Barbie, que es va embutxacar 6 premis, però en categories menors. La pel·lícula de Greta Gerwig hi arribava com a favorita després de batre el rècord històric de nominacions, amb 19 candidatures.