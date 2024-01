'Galgos' a la carrera

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:17

Movistar Plus+ estrena dijous la seva nova sèrie original, Galgos, una producció centrada en el conflicte pel canvi de poders en una gran corporació familiar d’alimentació. Un projecte que, des del mateix moment que es va anunciar, ja va ser comparat amb Succession, l’èxit de HBO. “Aquest és un retrat molt més ibèric o mediterrani que el que veiem en els referents anglosaxons, on les relacions familiars són diferents”, explica el director Félix Viscarret, que intenta desmarcar-se d’aquestes comparacions.

El cineasta també assegura que el to de Galgos és diferent. “Enfront del cinisme de Succession, nosaltres apostem per un grau de proximitat o d’empatia”, insisteix Viscarret en una entrevista concedida a Europa Press. “Malgrat que hi ha un cert humor en la seva lluita desesperada per aconseguir oxigen en aquesta espècie de cursa sense fre, cal entendre com se senten. Entendre per què actuen d’aquesta forma, sentir-los pròxims”, reflexiona.

“Galgos està molt localitzada. Aquesta és una família espanyola amb un context i una idiosincràsia, no és els Estats Units”, exposa Patricia López Arnaiz, un dels rostres principals del repartiment. “El millor que té la sèrie no és el millor que té Succession”, afegeix l’actor Jorge Usón. “Succession és fantàstica, i apunta cap a uns llocs i unes situacions, mentre que Galgos, si bé el punt de partida és semblant, apunta cap a un altre lloc”, remarca.

Al marge de les relacions familiars dins de la companyia, la ficció també representa com els empresaris es reuneixen amb polítics per pactar lleis que marquin el futur de la societat. “Això passa des del principi dels temps”, suggereix l’actriu Adriana Ozores. “S’està mostrant una actualització de la condició humana, però res més”, agrega.

Segons dades oficials, a Espanya el percentatge de dones en els consells d’administració de les empreses de l’IBEX és del 39,4%. No obstant això, en la presidència tan sols és de l’11,8%. Així i tot, a Galgos es retrata fins a dues ocasions dones presidint una gran companyia. Una d’elles és Carmina, el personatge d’Ozores, que és al seu torn la mare de la família protagonista.

“Ella ha de bregar amb el fet de continuar sent la mare, però alhora la cap, amb totes les dificultats que això comporta”, argumenta la també directora de la sèrie Nely Reguera. “Afortunadament, cada vegada es va normalitzant més”.

Produïda per Buendía Estudios, Galgos compta amb un guió escrit per Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón i Lucía Carballal. L’elenc el completen noms com Luis Bermejo, María Pedraza, Marcel Borràs, Francesco Carril o Daniela Estay.