Actualitzada 14/01/2024 a les 06:39

MÚSICA

Vibrand Quartet

La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Police, Beatles, Stevie Wonder, Kool & The Gang, James Brown, Queen, Bruno Mars, entre molts d’altres i d’una manera sorprenent. Vine a ballar i cantar amb nosaltres! Hora: 21.30 h. Hotel Màgic. La Massana.

VISITES

Visita guiada a l’exposició ‘La sisena extinció’

FEDA, en una nova col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i l’associació de fotoperiodisme Visa pour l’Image, es complau a presentar-vos una exposició colpidora. L’autor, el fotògraf Alain Ernoult, ha guanyat un centenar de premis, incloent-hi un guardó al concurs World Press Photo. Hora: 12 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

CURSOS I TALLERS

Taller: Hipnosi per deixar de fumar

Amb la hipnosi es deixa de fumar sense malestar, ansietat i sense engreixar-se. Només una sessió serà suficient per ser un exfumador per sempre. Hora: 10 h. Centre Mosaic. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘VIRTUS UNITA FORTIOR’

Nou espai on s’uneixen les diferents religions a través de l’art. Amb portes tibetanes, art jueu, art budista japonès i art religiós andorrà. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany. Fins al 15 de gener.

‘EFÍMER’

L’exposició recull una mostra de fotografies que exploren el procés d’enderroc i buidatge de dos edificis emblemàtics: la Plaça de Braus i Sud Ràdio. Estudi de Miquel Mercè. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de gener.

‘ESTAMPES’

Exposició de Pedro Muñoz Barrero. La mostra, de caràcter figuratiu, estarà formada per diverses peces de format mitjà i s’hi exhibiran diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. Sala d’exposicions del comú d’Encamp. Fins al 12 de febrer.

‘INSPIRACIÓ ABORIGEN’

Exposició de pintura de Nathalie Chappert. Pintora autodidacta, la seva pintura és essencialment intuïtiva i femenina i els colors i elegància s’hi combinen. Es guia en els moviments, el color i l’expressió d’emocions. Això resulta en obres que irradien energia i llum, tot en una bonica energia positiva. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 12 de febrer.

‘MAÏS JORBA’

La mostra s’ha organitzat en el marc de l’aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 18 de febrer.

‘ORLAN: EL COS COM A MANIFEST’

L’exposició ORLAN: El cos com a manifest s’ha plantejat com una retrospectiva concentrada d’una de les artistes més internacionals de la història de l’art contemporani: ORLAN. Parc Central. Andorra la Vella. Fins a l’11 de febrer.

‘STRUCTURAL COLOR’

Exposició d’Oliver Roura. Galeria Untitled Art Contemporani. Andorra la Vella. Fins al 23 de febrer.