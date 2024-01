El paradigma actual pot quedar desplaçat una mica. Hi ha una bona probabilitat que les teves emocions passaran per una transformació significativa avui. La teva ment pot estar fent voltes. No us deixeu atrapar per voràgins mentals. Pots obviar els missatges enfrontats que la teva ment t'envia si confies en el teu sisè sentit -la teva aguda intuïció- per a les respostes que cerques.