Guerra de gegants

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:33

Amb pel·lícules com Oppenheimer i The Super Mario Bros. The Movie, Universal Pictures es va convertir en l’estudi més lucratiu de 2023 i va destronar amb una diferència de 80 milions de dòlars Disney, que es mantenia al capdavant del rànquing des de 2015.

Segons un comunicat emès per l’estudi i recollit per diversos mitjans, Universal va aconseguir aproximadament 4.910 milions de dòlars, gràcies a les vendes de localitats assolides amb les 24 pel·lícules que va llançar internacionalment durant tot l’any passat. Per part seva, la factoria de Mickey Mouse va recaptar aproximadament 4.830 milions de dòlars a través de 17 films, entre els quals es troben Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny i The Little Mermaid.

La diferència de 80 milions de dòlars es pot atribuir al fet que Disney va llançar set pel·lícules menys que Universal. No obstant això, la llista de les tres pel·lícules més taquilleres de 2023 tampoc inclou cap producció de Disney, una cosa que no succeïa des de feia anys.

La pel·lícula més taquillera de 2023 va ser la comèdia de Warner Bros Barbie, dirigida per Greta Gerwig, i inspirada en la popular nina de Mattel. El film, que ja està disponible en streaming, va recaptar més de 1.441 milions de dòlars, seguida dels més de 1.361 milions acumulats per The Super Mario Bros. The Movie i els més de 952 milions d’Oppenheimer.

La pel·lícula de Marvel i Disney Guardians of the Galaxy Vol. 3 va ser la quarta més lucrativa, amb 845 milions de dòlars recaptats a escala internacional. L’any passat també va ser el primer exercici des de 2014 en què cap de les pel·lícules de Disney va superar la barrera dels 1.000 milions de dòlars. El tercer estudi amb més guanys de 2023 va ser Warner Bros., que va recaptar 3.840 milions de dòlars, per films com el ja citat Barbie, The Nun II o Wonka.