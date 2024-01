Actualitzada 13/01/2024 a les 06:37

MÚSICA

‘Eugenia Correia’

Vols descobrir un dels talents musicals més joves del país? Doncs no et pots perdre el concert d’Eugenia Correia aquest dissabte 13 de gener. Amb la seva dolça veu, ens regalarà un concert acústic compost tant per covers com per temes propis. Hora: de 18 a 20 h. Roca & Ribes. Andorra la Vella.

‘Vibrand Quartet’

Podràs gaudir dels teus temes preferits de bandes mítiques com Queen, Police o Kool & The Gang, entre moltes més! Hora: 21 h. Dagda Irish Pub. Canillo.

CONFERÈNCIES

‘Els xacres / psico-bio-generadors’

Aprendre com funcionen els txakres i com ens afecten pot ser clau per tenir una millor vida en tots els aspectes emocionals, mentals, físics i inclús espirituals. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

SEMINARI

‘Ensenyances del Dr. Grabovoi’

Seminari per submergir-te en l’ensenyança del Dr. Grabovoi. Hora: de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

TALLERS

‘Taller de collage, a càrrec de Mònica Armengol’’

Retallarem cossos dansant, fruites i formes geomètriques per crear un collage de múltiples colors. Hora: 11 h. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.

‘Taller “La sisena extinció”’’

A través del joc coneixerem una mica més animals com ara el lleó africà o l’os bru, esbrinarem per què estan en perill d’extinció i explicarem com podem ajudar-los. T’hi apuntes? Hora: de 16 h a 17 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

TAST

‘Tast de ratassies · Canya als museus de setembre 2023 a febrer 2024’

Tast de ratassies a càrrec de l’Essència de les Valls. Per a majors d’edat. Preu: 6 euros. Hora: 12 h. Museu Casa Rull. La Massana.

EXPOSICIONS

‘‘VIRTUS UNITA FORTIOR’’

Nou espai on s’uneixen les diferents religions a través de l’art. Amb portes tibetanes, art jueu, art budista japonès i art religiós andorrà. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany. Fins al 15 de gener.

‘EFÍMER’

L’exposició recull una mostra de fotografies que exploren el procés d’enderroc i buidatge de dos edificis emblemàtics: la Plaça de Braus i Sud Ràdio. Estudi de Miquel Mercè. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de gener.

‘ESTAMPES’

Exposició de Pedro Muñoz Barrero. La mostra, de caràcter figuratiu, està formada per diverses peces de format mitjà i s’hi exhibiran diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. Sala d’exposicions del comú d’Encamp. Fins al 12 de febrer.