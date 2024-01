L'adeu del bon doctor

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:36

Han passat sis anys des que la cadena nord-americana ABC es fixés en una sèrie coreana per tirar endavant un dels seus projectes més exitosos. Es tracta de The good doctor, desenvolupada per David Shore i Liz Fredman i que ha tingut molt bones dades d’audiència des d’aleshores.

La trama se centra en el doctor Shaun Murphy, cirurgià resident de l’hospital San Jose St. Bonaventure, la professionalitat del qual està marcada pel fet de ser autista i tenir síndrome de savant. Una cosa que, amb cert esforç, no li impedirà mantenir molt bones relacions amb la resta del personal.

El drama mèdic ha estat tota una sensació fins a la data. No obstant això, ABC ha decidit, al costat dels showrunners, que la següent temporada, la setena, serà l’última. Una conclusió que permetrà portar la història de Shaun Murphy a un desenllaç coherent.

Així que, segons Entertainment Weekly, s’ha confirmat que The good doctor acabarà amb la setena tanda de capítols, que ja estan rodats i que de fet s’estrenaran molt aviat als Estats Units: el dimarts 20 de febrer la ficció protagonitzada per Freddie Highmore tornarà a la graella d’ABC. Encara està per confirmar la data d’estrena internacional als diferents serveis de streaming.

Cal recordar que, actualment, la producció pot veure’s a Andorra a través d’un bon nombre de proveïdors audiovisuals, però no totes aquestes plataformes tenen totes les temporades. Disney+, per exemple, només disposa de cinc de les sis disponibles fins ara, tot i que s’espera que això canviï d’aquí poc, ja que ABC Signature, productora de la sèrie, és propietat de The Walt Disney Company. A Amazon Prime Video, Netflix i Movistar Plus+ sí que es pot veure al complet.