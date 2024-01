De la TV al cinema

Actualitzada 12/01/2024 a les 06:27

The Mandalorian ampliarà el seu univers més enllà de Disney+ i saltarà al cinema. La companyia ha anunciat que continuarà la història de Din Djarin i Din Grogu en una pel·lícula que arrencarà la seva producció aquest mateix any i que serà dirigida per Jon Favreau, també responsable de la sèrie.

En un anunci realitzat conjuntament amb Lucasfilm, Disney ha avançat els primers detalls d’aquest ambiciós llargmetratge que ja té títol, The Mandalorian & Grogu, i que suposa un repte “extremament emocionant” per al cineasta, artífex de l’èxit de la factoria a la plataforma de streaming.

“Jon Favreau i Dave Filoni han presentat a Star Wars dos personatges nous i molt estimats, i aquesta nova història encaixa perfectament en la pantalla gran”, afirma en una nota oficial Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm i productora de la cinta al costat de Filoni.

Encara sense data prevista d’estrena, Disney sí que ha concretat que el procés de producció s’iniciarà aquest 2024 i que la cinta veurà la llum abans que altres projectes prèviament anunciats de l’univers Star Wars.

Al costat d’aquesta notícia relacionada amb The Mandalorian & Grogu, Disney+ també ha oficialitzat la renovació d’Ahsoka per una segona temporada. Quant al futur de The Mandalorian en format sèrie, cal recordar que Favreau va anunciar fa un any que la temporada 4 ja estava escrita.

En aquest sentit, el creador de la sèrie més aclamada de l’univers iniciat per George Lucas va avançar que la tercera tanda havia estat molt treballada: “Hem de saber cap a on anem i explicar una història completament planificada. Així que entre Filoni i jo ho vam planejar tot, i després, lentament, vam donar forma a cada episodi. Ho vaig escriure durant la postproducció, perquè tot ha de sentir-se com una continuació i una història completa”, va afegir.