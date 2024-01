Tornen els mascles

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:34

Netflix acaba d’anunciar la data d’estrena de la segona temporada de Machos alfa. La sèrie d’Alberto i Laura Caballero tornarà el divendres 9 de febrer amb una nova tanda de capítols i ho farà amb uns protagonistes “més desubicats que mai”, tal com indica l’eslògan d’aquest segon lliurament, produït per Contubernio Films. La nova tanda està formada per 10 episodis de 30 minuts.

Fernando Gil (Pedro), María Hervas (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Álex), Fele Martínez (Luis) i Raquel Guerrero (Esther) reprendran els respectius papers. Carlos Areces s’incorpora al repartiment, ampliant així la seva fructífera relació professional amb els germans Caballero, amb els quals ja ha treballat a La que se avecina, El pueblo i l’encara inèdita Muertos S.L., la nova comèdia de Movistar Plus+.

En aquesta nova entrega, Pedro, Santi, Luis i Raúl se senten molt més preparats per trobar un lloc en el món, ara que han completat un curs per desconstruir-se. Creuen estar més prop d’una masculinitat moderna, menys tòxica i patriarcal, quan la realitat és que estan força perduts. Aconseguiran adaptar-se a la nova realitat?

La primera temporada de Machos alfa es va estrenar el 30 de desembre del 2022, i només dues setmanes després va renovar oficialment per una segona temporada. A més, els responsables de la sèrie ja estan preparant el tercer lliurament, senyal inequívoc de la confiança que hi té Netflix. No n’hi ha per menys, ja que durant la primera setmana completa a la plataforma, la sèrie va ser la més vista pels subscriptors espanyols i la vuitena més consumida en el rànquing mundial de sèries de parla no anglesa.