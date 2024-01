Prediccions del Zodíac

Ara hi ha intensitat en les teves relacions, i pots sentir que cada situació és de vida o mort. Calma aquestes veus al cap. Medita, veu una classe de ioga i respira profundament. Has de saber que res no és realment tan espectacular com sembla. Això també passarà. En pocs dies seràs capaç de riure't de les teves preocupacions.