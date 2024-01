Les més piratejades

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:28

Com cada any per aquestes dates, el blog TorrentFreak acaba de revelar el seu particular rànquing de la vergonya, el llistat amb les deu sèries més piratejades dels últims dotze mesos. HBO ostenta, com ja va passar en la classificació presentada ara fa un any, el dubtós honor de tenir en el seu catàleg la sèrie més descarregada del 2023. Si el 2022 va ser La Casa del Dragón el títol que, amb la seva primera temporada, ocupava el tron del pirateig, en aquesta ocasió li ha tocat a The last of us, la sèrie postapocalíptica protagonitzada per Pedro Pascal i Bella Ramsey.

L’adaptació del videojoc homònim, que actualment està preparant la segona temporada, ha aconseguit imposar-se a diverses produccions de Disney+ que l’han seguit molt de prop. En aquest sentit, alternant entre ficcions de l’univers de Star Wars i el de Marvel, trobem títols com The Mandalorian en segon lloc, Loki en tercer, Ahsoka en quart i Invasión secreta tancant el top 5.

Resulta curiós que The last of us sigui l’únic producte amb marca HBO que es cola en tot el rànquing, el qual també inclou tres formats d’Apple TV+, un de Paramount+ i un altre d’Amazon Prime Video.

Així, la productora de la poma ha vist com Silo ocupa el sisè lloc de la classificació i Monarch: el legado de los monstruos el setè, mentre que la temporada final de la comèdia esportiva Ted Lasso se situa en desena i última posició. Pel que fa a Paramount, entra en el rànquing de la mà del Tulsa King de Sylvester Stallone, que ocupa el vuitè lloc. El gegant del comerç electrònic, finalment, té Generación V, l’spin-off de The boys, situant-se com a novena sèrie més descarregada de l’any passat. Cal ressaltar que la ficció matriu ja va quedar tercera en la llista de TorrentFreak del 2022.

Tot i que cal posar en relleu el caràcter indesitjat d’aquest rànquing, ja que al cap i a la fi la descàrrega il·legal d’aquests títols suposa una gran pèrdua de diners per a totes les plataformes, sí que denota l’interès existent per determinades ficcions.